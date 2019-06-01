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Луценко заявил о рейдерской атаке на 18-тысячный город

Суббота, 1 июня 2019, 12:38

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о "рейдерской атаке на 18-тысячный город в Киевской области".

По сообщению генпрокурора, атака, которая была отражена совместно с Нацполицией, произошла 31 мая.

"Вчера отбили очередную рейдерскую атаку. На этот раз объектом мошенников, черных нотариусов и титушек был 18-тысячный город в Киевской области. Бандиты задержаны, аресты на имущество наложены", - заявил Луценко.

О каком именно городе идет речь, генпрокурор не уточнил.

Он добавил, что это "свидетельствует о необходимости изменений в законодательство о регистрационных функциях, которых мы с министром юстиции добиваемся уже второй год".

Украинская правда
Темы: рейдерствоЛуценкоКиевская область
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