Луценко заявил о рейдерской атаке на 18-тысячный город
Суббота, 1 июня 2019, 12:38
Генпрокурор Юрий Луценко заявил о "рейдерской атаке на 18-тысячный город в Киевской области".
По сообщению генпрокурора, атака, которая была отражена совместно с Нацполицией, произошла 31 мая.
"Вчера отбили очередную рейдерскую атаку. На этот раз объектом мошенников, черных нотариусов и титушек был 18-тысячный город в Киевской области. Бандиты задержаны, аресты на имущество наложены", - заявил Луценко.
О каком именно городе идет речь, генпрокурор не уточнил.
Он добавил, что это "свидетельствует о необходимости изменений в законодательство о регистрационных функциях, которых мы с министром юстиции добиваемся уже второй год".
Украинская правда