ОБСЕ увидела вооружение возле жилых домов на Донетчине

В ОБСЕ заявляют, что боевики хранят и продолжают размещать тяжелое вооружение вблизи домов гражданского населения.

Об этом 1 июня сообщили в миссии ОБСЕ, разместив в Твиттере организации соответствующее видео с беспилотника, который отснял последствия военных действий вблизи н.п. Чигари и Пикузы в Донецкой области.

"Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают размещать вблизи домов гражданского населения. Видеоматериалы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ ОБСЕ рассказывают о последствиях", - отметили в миссии.