ОБСЕ увидела вооружение возле жилых домов на Донетчине
В ОБСЕ заявляют, что боевики хранят и продолжают размещать тяжелое вооружение вблизи домов гражданского населения.
Об этом 1 июня сообщили в миссии ОБСЕ, разместив в Твиттере организации соответствующее видео с беспилотника, который отснял последствия военных действий вблизи н.п. Чигари и Пикузы в Донецкой области.
"Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают размещать вблизи домов гражданского населения. Видеоматериалы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ ОБСЕ рассказывают о последствиях", - отметили в миссии.
Military positions and heavy weapons continue to be placed close to civilian housing. Footage from #OSCE SMM unmanned aerial vehicles (UAVs) reveals the consequences.#Ukraine #Donbass #conflict #uav #civilians pic.twitter.com/VgJRlPxFNw— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 1 червня 2019 р.