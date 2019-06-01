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ОБСЕ увидела вооружение возле жилых домов на Донетчине

Суббота, 1 июня 2019, 14:35

В ОБСЕ заявляют, что боевики хранят и продолжают размещать тяжелое вооружение вблизи домов гражданского населения.

Об этом 1 июня сообщили в миссии ОБСЕ, разместив в Твиттере организации соответствующее видео с беспилотника, который отснял последствия военных действий вблизи н.п. Чигари и Пикузы в Донецкой области.

"Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают размещать вблизи домов гражданского населения. Видеоматериалы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ ОБСЕ рассказывают о последствиях", - отметили в миссии.

 

Украинская правда

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Темы: ОБСЕДонбассМинские соглашенияОРДЛО
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