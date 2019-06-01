Взрыв в российском Дзержинске: 39 пострадавших

875 просмотров
Суббота, 1 июня 2019, 16:26

Минздрав России сообщил о 39 пострадавших при взрыве на оборонном заводе "Кристалл" в Дзержинске в субботу.

По данным пресс-службы ведомства, по состоянию на 16:00, из них были госпитализированы 10 пострадавших, 29 пациентам помощь оказана на месте, пишет "Интерфакс".

Восемь человек в состоянии средней тяжести с осколочными поверхностными ранениями и ушибами мягких тканей доставлены в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска. Еще двое в состоянии средней тяжести ближе к удовлетворительному доставлены в госпиталь ветеранов войн Нижегородской области.

Эвакуации в федеральные медицинские организации не требуется, заявляют в Минздраве РФ.

Между тем региональное управление СК России возбудило уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов" (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

По данным следствия, "на территории одного из заводов города Дзержинска Нижегородской области произошло несколько взрывов техногенного характера".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Дзержинска, в результате взрывов в городе повреждено остекление в квартирах почти двух сотен близлежащих домов.

"Выбиты стекла в 185 домах", - сказали в пресс-службе.

Как пишет "Медуза" со ссылкой на администрацию города, в Дзержинске ввели режим чрезвычайной ситуации на территориях возле завода, однако он не касается всего города.

Напомним:

  • В российском г.Дзержинск (Нижегородская обл.) в субботу произошла серия взрывов в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл". Ранее сообщалось о 27 пострадавших.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия взрыв


powered by lun.ua
Материалы по теме
В России - взрыв на заводе по производству авиабомб, есть пострадавшие 1 июня 2019, 14:01
В Киеве провели марш за освобождение заложников Кремля 1 июня 2019, 13:18
Дело MH17 Нидерланды требуют разъяснений от Малайзии из-за заявления о роли РФ 1 июня 2019, 01:17
Все новости
Главные новости
Данилюк рассказал о деталях заседания СНБО и "конструктивном взаимодействии"
В России - взрыв на заводе по производству авиабомб, есть пострадавшие
Российские санкции: поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину резко снижены
Зеленский оценил "важный сигнал от США"
Все новости
еда

10 специй, которые помогут похудеть

еда

Как голубика может улучшить состояние вашего сердца и сосудов

мнение

Одинокий пьяный левша и еще 7 признаков гения

Поиск по сайту
Архив
Весь архів