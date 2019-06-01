Минздрав России сообщил о 39 пострадавших при взрыве на оборонном заводе "Кристалл" в Дзержинске в субботу.

По данным пресс-службы ведомства, по состоянию на 16:00, из них были госпитализированы 10 пострадавших, 29 пациентам помощь оказана на месте, пишет "Интерфакс".

Восемь человек в состоянии средней тяжести с осколочными поверхностными ранениями и ушибами мягких тканей доставлены в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска. Еще двое в состоянии средней тяжести ближе к удовлетворительному доставлены в госпиталь ветеранов войн Нижегородской области.

Эвакуации в федеральные медицинские организации не требуется, заявляют в Минздраве РФ.

Между тем региональное управление СК России возбудило уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов" (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

По данным следствия, "на территории одного из заводов города Дзержинска Нижегородской области произошло несколько взрывов техногенного характера".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Дзержинска, в результате взрывов в городе повреждено остекление в квартирах почти двух сотен близлежащих домов.

"Выбиты стекла в 185 домах", - сказали в пресс-службе.

Как пишет "Медуза" со ссылкой на администрацию города, в Дзержинске ввели режим чрезвычайной ситуации на территориях возле завода, однако он не касается всего города.

Напомним: