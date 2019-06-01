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Взрыв в российском Дзержинске: больше 40 пострадавших

Суббота, 1 июня 2019, 16:26
Взрыв в российском Дзержинске: больше 40 пострадавших
скриншот с видео

Количество пострадавших после взрывов на оборонном предприятии в субботу в Дзержинске (РФ) возросло до 42 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения Нижегородской области.

"В результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что "пострадавших в тяжелом состоянии нет".

Между тем региональное управление СК России возбудило уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов" (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

По данным следствия, "на территории одного из заводов города Дзержинска Нижегородской области произошло несколько взрывов техногенного характера".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Дзержинска, в результате взрывов в городе повреждено остекление в квартирах почти двух сотен близлежащих домов.

"Выбиты стекла в 185 домах", - сказали в пресс-службе.

Как пишет "Медуза" со ссылкой на администрацию города, в Дзержинске ввели режим чрезвычайной ситуации на территориях возле завода, однако он не касается всего города.

Напомним:

  • В российском г.Дзержинск (Нижегородская обл.) в субботу произошла серия взрывов в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл". Ранее сообщалось о 27 пострадавших.

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Темы: Росcиявзрыв
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