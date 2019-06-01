Зеленский снова назначил Кулебу уполномоченным по правам ребенка

680 просмотров
Суббота, 1 июня 2019, 17:06

Президент Владимир Зеленский снова назначил Николая Кулебу на должность уполномоченного президента по правам ребенка.

Соответствующий указ от 1 июня обнародован на сайте президента.

"Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным президента Украины по правам ребенка", - говорится в тексте.

Кулеба занимал должность уполномоченного президента по правам ребенка с 18 декабря 2014 года.

19 мая этого года тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Кулебы с должности уполномоченного президента по правам ребенка.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский права человека


powered by lun.ua
Материалы по теме
О чем законопроект Зеленского об импичменте? 1 июня 2019, 16:00
Зеленский расширил структуру АП должностями своих помощников и представителей 1 июня 2019, 15:22
Зеленский оценил "важный сигнал от США" 1 июня 2019, 12:00
Все новости
Главные новости
Данилюк рассказал о деталях заседания СНБО и "конструктивном взаимодействии"
В России - взрыв на заводе по производству авиабомб, есть пострадавшие
Российские санкции: поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину резко снижены
Зеленский оценил "важный сигнал от США"
Все новости
психология

8 общих черт родителей, имеющих успешных детей

здоровье

Украинцы и сигареты: что происходит с органами и здоровьем, как бросить курить и что есть курильщикам

мнение

Одинокий пьяный левша и еще 7 признаков гения

Поиск по сайту
Архив
Весь архів