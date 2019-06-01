Зеленский снова назначил Кулебу уполномоченным по правам ребенка

Президент Владимир Зеленский снова назначил Николая Кулебу на должность уполномоченного президента по правам ребенка.

Соответствующий указ от 1 июня обнародован на сайте президента.

"Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным президента Украины по правам ребенка", - говорится в тексте.

Кулеба занимал должность уполномоченного президента по правам ребенка с 18 декабря 2014 года.

19 мая этого года тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Кулебы с должности уполномоченного президента по правам ребенка.