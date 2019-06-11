Россия засекретит компании, работающие в оккупированном Крыму

Российское правительство приняло постановление, согласно которому в госреестре юридических лиц разрешается засекречивать данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму.

Соответствующее постановление №729 от 6 июня опубликована на официальном интернет-портале правовой информации за подписью российского премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Согласно документу, доступ к информации в ЕГРЮЛ о совладельцах, руководителях, лицензии юрлица может быть закрыт, если в отношении компаний действуют иностранные санкции, если компании уполномоченных банков работают для гособоронзаказа, если компании находятся, работают или зарегистрированы на территории аннексированного Крыма и Севастополя.

"Доступ к данным, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (документов, содержащих информацию), указанном в подпункте "н" пункта 1 статьи 5 федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", может быть ограничен в случае, если такие сведения содержат информацию о филиалах и (или) представительства юрлица, расположенных на территории Крыма и (или) на территории Севастополя", - говорится в постановлении.

Напомним: