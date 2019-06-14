Украина осуществит добровольный взнос в ОАГ

Кабинет министров решил осуществить добровольный взнос в Организацию американских государств (ОАГ).

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров Украины.

"Кабинет Министров принял решение об осуществлении добровольного взноса Украины в Организации американских государств (ОАГ) в качестве постоянного наблюдателя, что будет способствовать углублению политического диалога с государствами Северной и Южной Америки, в частности по вопросам региональной и глобальной безопасности, борьбы с терроризмом и наркобизнесом, правозащитной деятельности, а также развитию торгово-экономического сотрудничества с указанными государствами", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению от 12 июня, Кабмин согласился на предложение МИД по осуществлению добровольного взноса Украины в Организацию американских государств в сумме 40 000 долларов США за счет средств бюджетной программы 1401020 "Взносы Украины в бюджеты ООН, органов и специализированных учреждений системы ООН, других международных организаций и конвенционных органов".

В Кабмине объяснили, что осуществление Украиной добровольного взноса в ОАГ имеет целью создать платформу для расширения сотрудничества со странами ОАГ и укрепления международной поддержки Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, в условиях российской агрессии.