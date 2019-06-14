Люди, обещавшие миллионы на восстановление Нотр-Дама, еще не выделили ни цента

Французские миллиардеры, которые публично пообещали большие пожертвования на общую сумму в сотни миллионов, чтобы восстановить пострадавший при пожаре Нотр-Дам, еще не заплатили ни цента на реконструкцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Вместо этого оплачивали счета и выплачивали зарплату 150 работникам, нанятым собором после пожара 15 апреля, в основном американские граждане через благотворительный фонд "Друзья Нотр-Дама".

"Крупные доноры не заплатили. Ни цента, - сказал Андре Фино, старший пресс-секретарь Нотр-Дама. - Они хотят знать, на что тратятся их деньги, а не просто платить зарплату сотрудникам".

Реальность, по его словам, заключается в том, что работа идет круглосуточно в течение нескольких недель, и, не имея законного финансового механизма для оплаты труда работников, собор полагается на благотворительный фонд для финансирования первого этапа реконструкции.

Почти миллиард долларов был обещан некоторыми из наиболее богатых и влиятельных семей и компаний Франции, которые в первые часы после пожара пытались превзойти друг друга в обещанных суммах пожертвований. Это вызвало критику, что пожертвования свидетельствовали в большей степени о тщеславии доноров, желающих быть увековеченными в легендарном здании.

Напомним: