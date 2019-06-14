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"Оппозиционная платформа" заявила о нападении на офис в Кривом Роге

Пятница, 14 июня 2019, 19:19

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет о нападении на свой офис в Кривом Роге.

"Утром 14 июня около 20 агрессивных молодчиков напали на офис криворожской ячейки "Оппозиционной платформы – За жизнь". Злоумышленники избили сотрудников и разрисовали стены оскорбительными надписями", - говорится на сайте партии.

По словам пострадавших, нападавшие были в масках, с символикой "Национального корпуса" и "Азова", а действия погромщиков координировали несколько "старших".

 
Фото с сайта партии

"В результате жестокого избиения сотрудники офиса с синяками и ссадинами доставлены в больницу, у одного из них подозрение на перелом руки. Вся оргтехника в приемной разбита", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, полиция Днепропетровской области сообщила, что устанавливает обстоятельства инцидента в офисе одной из политических партий в г. Кривой Рог.

"По сообщению заявителей, 14 июня около 11 часов в офис политической партии зашли неизвестные мужчины в масках и повредили имущество", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что событие зарегистрировано в журнале единого учета.

"Сейчас на месте работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства дела и лица, причастные к правонарушению", - добавили в полиции области.

В то же время в сообщении ничего не сказано об избиении сотрудников офиса политсилы.

Украинская правда

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Темы: Оппозиционный блокКривой Рогполиция
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