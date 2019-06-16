Трамп заявил, что экономика США рухнет, если его не изберут на второй срок

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Воскресенье, 16 июня 2019, 03:06

Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на второй срок в 2020 году, то в США произойдет крах рынка.

Об этом он написал в Twitter.

"Экономика Трампа бьет рекорды и имеет долгие перспективы развития... Однако, если кто-то, кроме меня, возьмет верх в 2020 году (я очень хорошо знаю конкуренцию), произойдет крах рынка, подобного которому раньше не видели! Сохраните Америку великой" — написал он.



Напомним:

  • Влиятельные демократы-законодатели США заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
  • Так в Демократической партии США отреагировали на выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который подбил итоги работы следствия относительно вмешательства РФ и объявил о своей отставке.
  • Мюллер объяснил, почему в его докладе не содержалось обвинение Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры препятствования правосудию президентом США. По его словам, выдвинуть президенту обвинения не позволяют правила Минюста США.
  • Он добавил, что Конституция "требует другого процесса, чем действует в системе уголовного правосудия, чтобы официально обвинить президента в нарушениях". По его словам, в таком случае решение должен принимать Конгресс через процедуру импичмента.
  • Мюллер также отметил, что его ведомство выявило "недостаточно доказательств", чтобы обвинить кампанию Трампа в сговоре с Россией с целью изменения результатов выборов.

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Темы: Трамп США


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