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На встрече G20 договорились о борьбе с пластиком в океанах

Понедельник, 17 июня 2019, 07:15

Первое международное соглашение по сокращению пластиковых отходов в мировом океане достигнуто на встрече G20 в Японии.

Об этом пишет DW.

В договоре сформулированы общие для всех правила по борьбе с пластиковым загрязнением, заявил министр охраны окружающей среды Японии Ёсиаки Харада по окончании двухдневной встречи, в которой принимали участие его коллеги из стран "большой двадцатки".

В соглашении прописаны конкретные меры против загрязнения пластиковыми отходами, предусмотрена поддержка инноваций в этой области и улучшение научных методов анализа и наблюдения.

В то же время некоторые формулировки соглашения остаются весьма расплывчатыми, а его выполнение будет осуществляться на добровольных началах.

Кроме того, раз в год предполагается выпускать отчет о том, как продвигается работа по борьбе с пластиковыми отходами.

Соглашение, достигнутое на саммите G20 - лишь первый шаг к решению проблемы, недостаточно рассчитывать только на добровольные действия, заявили в японском отделении Greenpeace. Необходимо принять обязательные для всех правила по борьбе с пластиковыми отходами с четко прописанными целями и планом действий.

Ежегодно мировой океан принимает около восьми миллионов тонн пластикового мусора. Наибольшую опасность представляет микропластик - частицы размером менее пяти миллиметров, проникающие в  организмы морских жителей и птиц. Они могут попадать и в человеческую пищу.

Темы: экологияЯпония
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