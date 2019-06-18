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МВД закупит украинские Ан-178 без российских деталей

Вторник, 18 июня 2019, 09:55
МВД закупит украинские Ан-178 без российских деталей
MVS.GOV.UA

Министерство внутренних дел приобретет 13 украинских самолетов Ан-178 для Единой системы авиационной безопасности и защиты.

Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков на международном авиакосмическом салоне Paris Air Show в Ле-Бурже во Франции 17 июня, сообщает пресс-служба МВД.

"Министерство внутренних дел закупит 13 украинских самолетов Ан-178 для бойцов Национальной гвардии и спасателей ГСЧС. Контракт договорились подписать уже этой осенью. Это первые самолеты с украинскими и европейскими, но без российских комплектующих", – сказал он.

 
mvs.gov.ua

"Осенью будет первый демонстрационный полет новой машины. Через три года самолеты уже будут на службе", – уточнил Аваков.

Министр внутренних дел отметил, что по техническим характеристикам данный самолет – лучший в своем классе.

 

"Ан-178 подходит нам по всем техническим характеристикам. Он будет использоваться ГСЧС для пожаротушения, спасательных операций, а также для целей Национальной гвардии, начиная с десантирования, заканчивая перевозками. Это классический военно-транспортный самолет", – сказал Аваков.

 

В свою очередь, президент авиаконцерна "Антонов" Александр Донец рассказал, что работа над изготовлением самолетов пока продолжается.

"Мы достигли консенсуса по технологическим моментам, связанных с комплектацией этой машины. Реальная работа над самолетами уже началась. Это будет современный цифровой самолет с сертификатом эксплуатации", – отметил он.

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Темы: МВДавиапроизводство
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