Пентагон объявил о военной помощи Украине на сумму $250 млн

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Вторник, 18 июня 2019, 18:32

Министерство обороны США объявило сегодня, что планирует выделить Украине $250 млн В рамках сотрудничества в сфере безопасности для наращивания потенциала Вооруженных сил Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Пентагона.

"Это подтверждает давние оборонительные отношения между Соединенными Штатами и Украиной и общий объем помощи Украине в области безопасности с 2014 года составит 1,5 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены для покупки оборудования для поддержки текущих учебных программ и оперативных потребностей в: морской ситуационной осведомленности и операций в рамках текущих усилий США по увеличению поддержки военно-морской пехоты Украины.

Предусматривается также предоставление Сухопутным силам и силам специальных операций Украины снайперских винтовок, гранатометов и контрартилерийських радаров; приборов для безопасных коммуникаций и радиоэлектронной борьбы; усиление военной мобильности; приборы ночного видения; военное лечение.

"Это сотрудничество в области безопасности стало возможным благодаря постоянному прогрессу Украины в принятии ключевых институциональных реформ в сфере обороны с целью приближения архитектуры национальной безопасности Украины в евроатлантические принципов", - отметили в Пентагоне.

Подчеркивается также, что Соединенные Штаты остаются преданными оказанию помощи Украине в реализации положений Закона Украины "О национальной безопасности" от 2018 года для усиления демократического гражданского контроля над военными, содействие реформам в сфере командования и контроля, усилению прозрачности и подотчетности в процессе закупок и бюджетирования, а также для продвижения реформ в области обороны.

Европейская правда

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Темы: США Украина


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