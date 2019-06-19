Будущий посол ЕС в Украине – сторонник жесткого подхода к РФ

Будущий посол ЕС в Украине Матти Маасикас в прошлом работал в умеренно националистической партии и выступал за жесткий подход ЕС в отношении РФ.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" "Эстонец, историк, марафонец: знакомьтесь, новый посол Евросоюза в Украине".

Так, в 1990-х, еще до начала дипломатической карьеры, Маасикас работал на топ-должностях в умеренно националистической партии "Отчизна", основанной советскими диссидентами.

Отмечается, что "украинская папка" не была приоритетом для будущего посла ЕС - но по крайней мере понимание наших проблем у него есть.

В общем, как говорится в статье, наиболее "украинским" стал период работы дипломата в Брюсселе в должности главы представительства Эстонии, который продолжался до 2016 года.

"Вспомните 2014-2016 годы, когда решения по нашей стране принимали одно за другим. Санкции против команды Януковича, крымские решения, экономические санкции против РФ, помощь Украине, движение к безвизу... Все эти решения принимали государства-члены, а по сути, ответственными за них были именно послы", - говорится в статье

Кроме того, подпись лично Матти Маасикаса стоит даже под одним из документов, важных для нашего государства: в 2017 году, во время председательства Эстонии в Совете ЕС, он как представитель председательства подписал решение о предоставлении Украине торговых преференций.

Из свежих публикаций дипломата в Twitter заметно, что он уже сейчас активно интересуется украинской политикой и новостями из нашей страны, а по некоторым данным, в эти выходные даже приезжал в Киев.

Как сообщалось, эстонский дипломат Матти Маасикас осенью заменит Хюга Мингарелли на посту посла ЕС в Украине.