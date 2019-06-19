Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Будущий посол ЕС в Украине – сторонник жесткого подхода к РФ

Среда, 19 июня 2019, 10:56

Будущий посол ЕС в Украине Матти Маасикас в прошлом работал в умеренно националистической партии и выступал за жесткий подход ЕС в отношении РФ.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" "Эстонец, историк, марафонец: знакомьтесь, новый посол Евросоюза в Украине".

Так, в 1990-х, еще до начала дипломатической карьеры, Маасикас работал на топ-должностях в умеренно националистической партии "Отчизна", основанной советскими диссидентами.

Отмечается, что "украинская папка" не была приоритетом для будущего посла ЕС - но по крайней мере понимание наших проблем у него есть.

В общем, как говорится в статье, наиболее "украинским" стал период работы дипломата в Брюсселе в должности главы представительства Эстонии, который продолжался до 2016 года.

"Вспомните 2014-2016 годы, когда решения по нашей стране принимали одно за другим. Санкции против команды Януковича, крымские решения, экономические санкции против РФ, помощь Украине, движение к безвизу... Все эти решения принимали государства-члены, а по сути, ответственными за них были именно послы", - говорится в статье

Кроме того, подпись лично Матти Маасикаса стоит даже под одним из документов, важных для нашего государства: в 2017 году, во время председательства Эстонии в Совете ЕС, он как представитель председательства подписал решение о предоставлении Украине торговых преференций.

Из свежих публикаций дипломата в Twitter заметно, что он уже сейчас активно интересуется украинской политикой и новостями из нашей страны, а по некоторым данным, в эти выходные даже приезжал в Киев.

Как сообщалось, эстонский дипломат Матти Маасикас осенью заменит Хюга Мингарелли на посту посла ЕС в Украине.

Темы: ЕСУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
ЕС
ЕС хочет совместно покупать не российский газ на постоянной основе
Лидеры ЕС и Латинской Америки обсудят войну в Украине
В Европе рассматривают возможность санкций против российского алюминия – СМИ
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: