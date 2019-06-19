Полиция Одесской области нашла тело пропавшей девочки

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Среда, 19 июня 2019, 21:39

Тело 11-летней Даши Лукьяненко, исчезнувшей 13 июня в Ивановке Одесской области, обнаружили в одном из домовладений поселка.

Об этом Национальная полиция сообщила в Facebook в среду, 19 июня.

Согласно заявлению, тело было найдено "при отработке территории" в Ивановке.

"В результате обыска в одном из домовладений поселка полицейские обнаружили предварительно тело пропавшей Дарьи Лукьяненко. В настоящее время сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка из выгребной ямы", - сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что тело будет направлено на судмедэкспертизу и опознано родственниками.

По информации Нацполиции, владельца дома считают главным подозреваемым.

"Владельца дома как одного из основных подозреваемых доставляют в отделение полиции на допрос", - сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Как сообщает Интерфакс-Украина, 11-летняя Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы и не вернулась. Ее искали полицейские пяти районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров. Также велись поиски с воздуха.

Открыто уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Украинская правда

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Темы: Одесская область убийство полиция


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