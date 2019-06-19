Жена Медведчука усилилась в нефтебизнесе в России и сменила партнера

Жена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко контролирует уже не 50%, а 61% российской компании "НЗНП Трейд", которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском автономном округе России.

Ее бизнес-партнер, компания бизнесмена агрария Сергея Кислова, вышла из соучредителей, сообщают со ссылкой на реестр юридических лиц РФ журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Перший").

Ранее в расследовании "Нефть для кумы Путина" речь шла о том, как жена Медведчука получила под контроль компанию, которая выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России.

Изменения в учредителях предприятия "НЗНП Трейд" состоялись в конце мая 2019 года.

23 мая доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет Оксана Марченко через Tumillon Investments Ltd, выросла с 50,1% до 61%.

Доля в "НЗНП Трейд" Натальи Лавренюк выросла с 14,9% до 25%.

А компании с орбиты российского бизнесмена агрария Сергея Кислова ООО "Развитие" и ООО "Дол" вышли из соучредителей.

По состоянию на 19 июня 2019 года доли предприятия распределились следующим образом: Ventolor Holding LTD – 61%, Наталья Лавренюк – 25%, АО "Финконсалтпро" – 14%.

По состоянию на конец мая структура кипрских фирм не менялась – бенефициаром значилась Оксана Марченко.

Наталья Лавренюк – не чужой человек семье Медведчука-Марченко. Согласно данным источников журналистов, в 2018 году Виктор Медведчук с Оксаной Марченко и Натальей Лавренюк летели одним частным самолетом из Киева в Анапу.

АО "Финконсалтпро" – новый бизнес-партнер семьи Медведчука-Марченко в нефтяном бизнесе. Согласно данным российского реестра, компанией владеет ее директор – Николян Родион Гургенович.

Нефтяной бизнес – новое направление для Родиона Николяна. До последнего времени он занимался популяризацией малой авиации, был соучредителем ряда аэроклубов в России, также до сих пор является соучредителем "Фонда содействия развитию авиации общего назначения"".

Журналистам "Схем" не удалось получить комментарий от Родиона Николяна по бизнес-партнерству с семьей Виктора Медведчука. На сообщения в мессенджерах и звонки он не ответил.

Компания "НЗНП Трейд" не дала комментарий руководства: мол, заняты, постоянные совещания.

В сентябре 2018 года сообщалось, что Оксана Марченко контролирует компанию, которая победила в конкурсе на добычу нефти на Гаврикивском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе РФ.

Виктор Медведчук, который является кумом президента России Владимира Путина, признал, что из-за американских санкций его жена числится собственницей бизнеса в России, которым руководит он.