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На участников события в рамках "Киев Прайд" напали молодчики в балаклавах

Среда, 19 июня 2019, 22:46

На посетителей кинопоказа в рамках "Киев-Прайд" напали молодчики в балаклавах.

Об этом сообщает Громадське.

Как рассказал один из пострадавших во время нападения неизвестные били ногами, заливали глаза перечным газом.

"Это было откровенно гомофобское нападение, меня повалили на землю, били ногами по голове, по ногам, моих знакомых залили газом", - рассказал пострадавший.

Кроме того, отмечается, что среди пострадавших были несовершеннолетние.

На странице Facebook участники группы KyivPride попросили посетителей события избегать безлюдных мест.

По словам организатора мероприятия, как передает издание, "перед входом видели людей, которые там дежурили и ждали, пока люди будут расходиться".

Также сообщается, что на место происшествия прибыли полицейские и машина скорой помощи.

Темы: нападениеКиев
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