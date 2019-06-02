Работники полиции, которые стреляли в ребенка, задержаны
Двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком - задержаны полицией в порядке статьи 208 УПК.
Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев
По его словам, полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.
"Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР", - сообщил Князев.
Он также добавил, что раненого ребенка транспортировали на лечение в Киев.
"Сейчас ребенка удалось транспортировать в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи государства", - написал он.
Напоминаем:
- Следователи ГБР расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.
- Работники полиции утверждали, что 31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.
- Однако следователи установили наличие у малолетнего проникающих огнестрельных повреждений головы. А в ходе дополнительного осмотра места происшествия обнаружили гильзы от патронов Флобера.
- В больнице у ребенка обнаружено пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
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