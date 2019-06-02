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Работники полиции, которые стреляли в ребенка, задержаны

Воскресенье, 2 июня 2019, 00:53
Работники полиции, которые стреляли в ребенка, задержаны

Двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком - задержаны полицией в порядке статьи 208 УПК.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев

По его словам, полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.

"Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР", - сообщил Князев.

Он также добавил, что раненого ребенка транспортировали на лечение в Киев.

"Сейчас ребенка удалось транспортировать в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи государства", - написал он.

Напоминаем:

  • Следователи ГБР расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.
  • Работники полиции утверждали, что 31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.
  • Однако следователи установили наличие у малолетнего проникающих огнестрельных повреждений головы. А в ходе дополнительного осмотра места происшествия обнаружили гильзы от патронов Флобера.
  • В больнице у ребенка обнаружено пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияКиевская областьГБР
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