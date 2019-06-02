Супрун рассказала о "пользе" кальяна: туберкулез, рак, гепатит

Кальяны опаснее сигарет, не является безопасной альтернативой сигаретам и наносит существенный вред здоровью курильщиков, в том числе пассивных.

Об этом заявила и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун.

"До сих пор довольно распространен миф о том, что табачный дым проходит через воду и поэтому становится безопасным. Кальян часто предлагают как менее вредную альтернативу сигаретам, но это не так", - отметила и.о. главы Минздрава.

По данным Супрун, час курения кальяна наносит вред организму, как 100 выкуренных сигарет: во время курения одной сигареты курильщик вдыхает 0,6 л дыма, в то время как курильщик кальяна за один сеанс курения кальяна вдыхает 74.1 л дыма.

"Дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, в том числе присущие дыму сигарет. Это нитрозамины, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), формальдегид и бензол", - отмечает Супрун.

Также в результате сжигания угля выделяется оксид углеводорода, и люди, которые употребляют кальян в течение получаса, получают большую дозу угарного газа, который вызывает гипоксию.

Кроме того дым кальянов содержит токсичные вещества, которые также могут вызывать рак легких и другие виды рака, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

"Курение кальяна повышает частоту сердцебиения, среднее артериальное давление и индекс увеличения аорты. Это приводит к острой артериальной жесткости. Курение кальяна также вызывает зависимость, ведь в смеси присутствует тот же никотин, как и в сигаретах", - подчеркнула Супрун.

Также курение кальянов представляет другую опасность - передавая трубку между разными людьми, можно "подцепить" туберкулез, гепатит А, грипп, герпес и другие инфекции, предупреждает и.о. главы МОЗ.