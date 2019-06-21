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Палата представителей США утвердила законопроекты с $700 млн для Украины

Пятница, 21 июня 2019, 03:58
Палата представителей США утвердила законопроекты с $700 млн для Украины

Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании американских правительственных структур на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов для поддержки Украины.

Об этом в Facebook сообщил посольтво Украины в США.

Отмечается, что в проекте закона "Об ассигнованиях на нужды Минобороны на 2020 год" смета помощи, которую предлагают выделить для помощи Украине в сфере безопасности, определена в объеме 250 млн долларов.

Из указанной суммы 50 млн должны быть направлены исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

По линии Госдепа, Агентства США по международному развитию и смежных ведомств предусмотрено $ 445,7 миллионов.

Эта сумма охватывает ассигнования с помощбю для Украины по программе "Международное военное финансирование".

"Проекты аналогичных законодательных актов должны быть приняты также Сенатом. После этого обе палаты Конгресса должны согласовать их окончательную редакцию, которая будет передана на подпись президенту США", - говорится в сообщении.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАУкраина
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