Грузия: На рассвете полиция завершила операцию по разгону митингующих

2967 просмотров
Пятница, 21 июня 2019, 05:58
Фото - Радио Свбода

На рассвете, после нескольких часов столкновений, применения слезоточивого газа, резиновых пуль и задержания нескольких демонстрантов, полиция завершила операцию по разгону акции протеста, которая началась 20 июня в 19:00 на проспекте Руставели в Тбилиси.

Об этом сообщает грузинская служба "Радио Свобода".

Отмечается, что группа митингующих остановилась возле здания Тбилисского государственного университета на проспекте Чавчавадзе.

Автомобильное движение по проспекту Руставели восстановили, городские службы расчистили территорию от мусора.

"Подразделения спецназа вернулись в здание парламента. На месте также остаются дежурить кареты скорой помощи.

По информации Общественного вещателя, остальные протестующих вооружилась камнями - по их словам, в целях самозащиты. На место начинают прибывать лидеры оппозиции", - говорится в сообщении.

Позже лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Вашадзе анонсировал сбор людей 21 июня в 19:00 на проспекте Руставели.

"Мы снова соберемся на проспекте Руставели в 19:00. Нам нужно будет согласовать план действий", - сказал он.

"То, что сегодня сделало правительство, является абсолютно незаконным актом, направленным против народа. В 19:00 мы собираемся на проспекте Руставели, где ознакомим общественность с нашим планом дальнейших действий. Сейчас важно выяснить, кто задержан, кто находится в больнице и в каком состоянии", - добавил Вашадзе.

Напомним:

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Грузия


powered by lun.ua
Материалы по теме
В столкновениях под парламентом пострадали более 50 человек - минздрав Грузии 21 июня 2019, 00:38
Слезоточивый газ и резиновые пули: грузинская полиция разгоняет митинг - СМИ 20 июня 2019, 23:54
Протест в Тбилиси: участники ворвались в парламент - СМИ 20 июня 2019, 22:38
Все новости
Главные новости
Грузия: На рассвете полиция завершила операцию по разгону митингующих
Евросоюз еще на полгода продлил секторальные санкции против России
Ректор приехал в КНУ, подписал приказ: Портнова в университете не будет
Президент признал недействительным указ об обязательной школьной форме
Все новости
флешмоб

# Я_тобі_не_бренд: реакция социальных сетей на высказывание Зеленского о женщинах

еда

Какой должна быть пища в течение жизни, чтобы на старости путешествовать

репортаж

Какие тайны скрывает Одесская Опера

Поиск по сайту
Архив
Весь архів