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Грузия: На рассвете полиция завершила операцию по разгону митингующих

Пятница, 21 июня 2019, 05:58
Фото - Радио Свбода

На рассвете, после нескольких часов столкновений, применения слезоточивого газа, резиновых пуль и задержания нескольких демонстрантов, полиция завершила операцию по разгону акции протеста, которая началась 20 июня в 19:00 на проспекте Руставели в Тбилиси.

Об этом сообщает грузинская служба "Радио Свобода".

Отмечается, что группа митингующих остановилась возле здания Тбилисского государственного университета на проспекте Чавчавадзе.

Автомобильное движение по проспекту Руставели восстановили, городские службы расчистили территорию от мусора.

"Подразделения спецназа вернулись в здание парламента. На месте также остаются дежурить кареты скорой помощи.

По информации Общественного вещателя, остальные протестующих вооружилась камнями - по их словам, в целях самозащиты. На место начинают прибывать лидеры оппозиции", - говорится в сообщении.

Позже лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Вашадзе анонсировал сбор людей 21 июня в 19:00 на проспекте Руставели.

"Мы снова соберемся на проспекте Руставели в 19:00. Нам нужно будет согласовать план действий", - сказал он.

"То, что сегодня сделало правительство, является абсолютно незаконным актом, направленным против народа. В 19:00 мы собираемся на проспекте Руставели, где ознакомим общественность с нашим планом дальнейших действий. Сейчас важно выяснить, кто задержан, кто находится в больнице и в каком состоянии", - добавил Вашадзе.

Напомним:

Темы: Грузия
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