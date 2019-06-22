Украина и НАТО договорились о расширении объемов обмена разведывательной информацией

2 просмотра
Суббота, 22 июня 2019, 03:29

Во время переговоров начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины) с руководителями разведывательных структур НАТО было договорено о наращивании взаимодействия.

Об этом сообщает пресс-служба МО.

Во время переговоров с руководителями разведывательных структур государств-членов Североатлантического Альянса начальник ГУР генерал-полковник Василий Бурба обнародовал очередные доказательства военной активизации России на оккупированных территориях Украины и вблизи границ стран Европы.

С целью своевременного выявления признаков подготовки России к расширению вооруженной агрессии против Украины и возможных военных действий РФ в регионах Черного и Балтийского морей руководители военных разведок Североатлантического альянса и Украины договорились о значительном увеличении объемов обмена разведывательной информацией.

Как сообщают военные, сейчас уже осуществляется подготовка совместных разведывательных оценок действий страны-агрессора представителями ГУР МО Украины и НАТО. Подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере разведывательной деятельности.

Также, как отмечается, разведчики Украины и стран Балтии наладили обмен опытом противодействия российской агрессии по ключевым направлениям разведывательной деятельности, в частности в области кибернетической разведки.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: НАТО Минобороны разведка Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Две трети украинцев за вступление в ЕС – опрос 21 июня 2019, 16:25
Франция о Турции и С-400: Это ее право, но НАТО должно быть единым 15 июня 2019, 06:35
Учения НАТО в Черном море: РФ отреагировала запуском истребителей 10 июня 2019, 14:05
Все новости
Главные новости
"Слуга народа" представила мажоритарщиков в 23 областях и Киеве
Суд объявил приговор корректировщику обстрела Мариуполя
"Могу покрасить ларек": Коломойского удивили планы Зеленского
Зеленский ответил на петицию: не может уволить Авакова
Все новости
психология

Что нужно знать о депрессии

Образование

Кто должен поступать в вуз по собеседованию, а кто по экзаменам

Медицина

Что следует знать о вакцинации детей с хроническими заболеваниями

Поиск по сайту
Архив
Весь архів