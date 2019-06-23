США ввели санкции против 5 китайских IT-организаций

Соединенные Штаты внесли в санкционный список 5 китайских IT-организаций, которые теперь не смогут покупать американские товары и услуги без специального разрешения.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства торговли США, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в "черный список" вошли Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.

Организации занимаются разработками в области сверхбыстрых компьютерных вычислений, производством микрочипов и разработкой программного обеспечения.

"Действия этих организаций были признаны противоречащими интересам государственной безопасности и внешней политики США. Для того, чтобы продавать им товары и услуги, американским компаниям теперь нужно получать специальное разрешение", - говорится в сообщении.