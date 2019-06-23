Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа - СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа и "серьезно рассмотрит интересное содержание".

Об этом сообщило государственное северокорейское информагентство, передает ВВС.

Отмечается, что Ким Чен Ын описал его как "отличного содержания". Он также высоко оценил "чрезвычайное мужество" Трампа.

Напомним: