Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа - СМИ
Воскресенье, 23 июня 2019, 03:38
Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа и "серьезно рассмотрит интересное содержание".
Об этом сообщило государственное северокорейское информагентство, передает ВВС.
Отмечается, что Ким Чен Ын описал его как "отличного содержания". Он также высоко оценил "чрезвычайное мужество" Трампа.
Напомним:
- Трамп и Ким впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое.
- По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
- Президент объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но Вашингтон не может на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.
- В то же время министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян попросил лишь о частичной, а не полной отмене санкций.