Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа - СМИ

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Воскресенье, 23 июня 2019, 03:38

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа и "серьезно рассмотрит интересное содержание".

Об этом сообщило государственное северокорейское информагентство, передает ВВС.

Отмечается, что Ким Чен Ын описал его как "отличного содержания". Он также высоко оценил "чрезвычайное мужество" Трампа.

Напомним:

  • Трамп и Ким впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое.
  • По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
  • Президент объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но Вашингтон не может на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.
  • В то же время министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян попросил лишь о частичной, а не полной отмене санкций.

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Темы: КНДР Трамп


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