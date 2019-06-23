В Иране казнили чиновника по обвинению в шпионаже в пользу США
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Воскресенье, 23 июня 2019, 04:14
\В Иране расстреляли бывшего сотрудника Минобороны страны Джалала Хаджизавара по обвинению в шпионаже в пользу США.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ.
"Хаджизавар был осужден после того, как в его доме нашли шпионское оборудование и документы", - пишет агентство IRIB.
Джалал Хаджизавар работал подрядчиком в аэрокосмической организации Министерства обороны, но покинул должность 9 лет назад.
Сообщается, что его казнили несколько дней назад в тюрьме Раджайшахр в Карадже, воозле Тегерана.
Бывшую жену Хаджизавара приговорили к 15 годам заключения также по обвинению в шпионаже.
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