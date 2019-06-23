Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом предлагает выделить 50 млрд долларов для развития экономики Палестины

Воскресенье, 23 июня 2019, 06:34

В Белом доме рассматривают возможность выделить 50 миллиардов долларов на развитие экономики Палестины и процветания региона, но это будет зависеть от израильско-палестинского мирного соглашения.

Об этом сообщает CNN.

Старший советник Белого дома и зять президента США Трампа Джаред Кушнер расскажет об этом предложении во время двухдневной конференции в Бахрейне на этой неделе с международными инвесторами и иностранными чиновниками.

"Он будет призывать к объединению грантов, кредитов с низкими процентами и частных инвестиций в течение 10 лет - более половины из которых (27,5 млрд долларов) будет потрачено на палестинские территории, а остальные - для поддержки палестинцев в соседних Египте, Ливане и Иордании", - отмечает издание.

"Палестинский народ слишком долго находился в ловушке неэффективных рамок прошлого", - сказал Кушнер в своем выступлении. Он назвал план "видением того, что возможно, если будет мир".

Предложение, как рассчитывают в Белом доме, будет финансироваться преимущественно богатыми арабскими странами и частными инвесторами.

Оно имеет целью создать миллион новых рабочих мест на Западном берегу реки Йоран и в Секторе Газа, удвоить палестинский ВВП и сократить уровень палестинской бедности вдвое.

Средства хотят вложить в проекты в сферах энергоснабжения, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и туризма.

"Но это предложение - хотя оно и конкретное в деталях по 179 проектах - остается теоретическим: оно не предполагает гарантированной экономической помощи палестинской экономике и финансовых обязательств от компаний, правительств или международных организаций.

Представители администрации надеются, что предложение будет стимулировать обсуждение экономических возможностей регионального мира и усилит давление на палестинцев, чтобы серьезно рассмотреть мирное соглашение с Израилем", - пишет CNN.

Темы: СШАИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
США
Глава ЦРУ рассказал о слабых местах России на войне
Глава ЦРУ: На месте Пригожина я бы не увольнял дегустатора, Путин – апостол расплаты
Директор ЦРУ заявил, что остается оптимистом относительно контрнаступления Украины
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: