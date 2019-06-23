Белый дом предлагает выделить 50 млрд долларов для развития экономики Палестины

В Белом доме рассматривают возможность выделить 50 миллиардов долларов на развитие экономики Палестины и процветания региона, но это будет зависеть от израильско-палестинского мирного соглашения.

Об этом сообщает CNN.

Старший советник Белого дома и зять президента США Трампа Джаред Кушнер расскажет об этом предложении во время двухдневной конференции в Бахрейне на этой неделе с международными инвесторами и иностранными чиновниками.

"Он будет призывать к объединению грантов, кредитов с низкими процентами и частных инвестиций в течение 10 лет - более половины из которых (27,5 млрд долларов) будет потрачено на палестинские территории, а остальные - для поддержки палестинцев в соседних Египте, Ливане и Иордании", - отмечает издание.

"Палестинский народ слишком долго находился в ловушке неэффективных рамок прошлого", - сказал Кушнер в своем выступлении. Он назвал план "видением того, что возможно, если будет мир".

Предложение, как рассчитывают в Белом доме, будет финансироваться преимущественно богатыми арабскими странами и частными инвесторами.

Оно имеет целью создать миллион новых рабочих мест на Западном берегу реки Йоран и в Секторе Газа, удвоить палестинский ВВП и сократить уровень палестинской бедности вдвое.

Средства хотят вложить в проекты в сферах энергоснабжения, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и туризма.

"Но это предложение - хотя оно и конкретное в деталях по 179 проектах - остается теоретическим: оно не предполагает гарантированной экономической помощи палестинской экономике и финансовых обязательств от компаний, правительств или международных организаций.

Представители администрации надеются, что предложение будет стимулировать обсуждение экономических возможностей регионального мира и усилит давление на палестинцев, чтобы серьезно рассмотреть мирное соглашение с Израилем", - пишет CNN.