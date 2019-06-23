Марш равенства начался с провокации

В Киеве начался Марш равенства, который проходит в рамках "КиевПрайд".

Как видно из трансляции "Громадского", в начале противники акции, которые до сих пор стояли спокойно, пытались бросаться на участников, полиция их оттеснила.

Кілька противників Маршу Рівності увірвалися в колону учасників КиївПрайду та напали на них. Поліція зреагувала та вивела нападників із натовпу. Чи є постраждалі — не відомо pic.twitter.com/0ZhgSOnY2H — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 червня 2019 р.

Полиция задержала одного нападавшего, который пытался прорваться к участникам.

Участники двигаются с улицы Владимирской в направлении площади Льва Толстого.

Фото Эльдара Сарахмана, УП

Среди участников присутствует депутат Европарламента Ребекка Хармс, посол Канады в Украине Роман Ващук.

В марше также участвуют ЛГБТ-военные, которые идут отдельной колонной.

Вместе с тем, участники Марша равенства сообщили Громадському, что платформы в этом году не будет из-за запугивания непосредственно перед Маршем.

"Запугали водителя с платформой и он уехал. Если обещают поджечь, то это страшно", - отметил участник акции.

"Платформа уже была заказана. Но наши оппоненты угрожали сжечь машину. Он (водитель) просто взял и уехал. Вместе с аппаратурой и всем, что там было. Мы здесь и находимся, чтобы показать, что мы не страшны, мы за мир", - добавил еще один участник Прайда.

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