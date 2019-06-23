Посольство США поддержало Марш равенства

Временно поверенный в делах США Уильям Тейлор поддерживает участников Марша равенства.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

Тимчасово повірений у справах США Вільям Тейлор: «Зичу всім учасникам маршу #КиївПрайд безпечного, приємного і чудового дня. Ми стоїмо разом з усіма українцями, які прагнуть рівності та відсутності дискримінації».