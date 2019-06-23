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Посольство США поддержало Марш равенства

Воскресенье, 23 июня 2019, 10:51

Временно поверенный в делах США Уильям Тейлор поддерживает участников Марша равенства.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Желаю всем участникам марша КиевПрайд безопасного, приятного и прекрасный день. Мы стоим вместе со всеми украинцами, которые стремятся к равенству и отсутствию дискриминации", - цитирует посольство Тейлора.

Украинская правда
Темы: СШАЛГБТакции
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