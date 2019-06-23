Посольство США поддержало Марш равенства
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Воскресенье, 23 июня 2019, 10:51
Временно поверенный в делах США Уильям Тейлор поддерживает участников Марша равенства.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.
Тимчасово повірений у справах США Вільям Тейлор: «Зичу всім учасникам маршу #КиївПрайд безпечного, приємного і чудового дня. Ми стоїмо разом з усіма українцями, які прагнуть рівності та відсутності дискримінації».— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 23 червня 2019 р.
"Желаю всем участникам марша КиевПрайд безопасного, приятного и прекрасный день. Мы стоим вместе со всеми украинцами, которые стремятся к равенству и отсутствию дискриминации", - цитирует посольство Тейлора.
Украинская правда
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