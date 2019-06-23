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В Марше равенства приняли участие более 30 военных

Воскресенье, 23 июня 2019, 11:03
В Марше равенства приняли участие более 30 военных
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Более 30 военных прошли колонной на Марше равенства-2019.

Как сообщает Громадське, колонна военных впервые прошла маршем на Киев Прайд.

"Они пришли поддержать равенство для всех людей", - отметил один из участников Марша, доброволец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко.

На вопрос, как быть геем в армии, он отметил, что "это некомфортно, так как очень много гомофобов".

"Именно из-гомофобов, в частности гомофобных командиров, эти люди не могут заявить о себе. Эти люди такие же, но они живут, к сожалению, скрытой жизнью. Это очень обидно, ведь они воюют за свободу людей, за наши права в том числе", - добавил он.

Громадське отмечает, что официальная часть Марша равенства уже завершилась.

 
Фото Эльдара Сарахмана, УП

На улицу Богдана Хмельницкого заехали автобусы, которые должны забрать участников акции.

По данным организаторов, в Марше равенства приняли участие более 8 тысяч человек.

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Темы: ЛГБТакцииКиев
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