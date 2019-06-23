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В Харькове авто въехало в здание горсовета, есть пострадавший

Воскресенье, 23 июня 2019, 12:11
В Харькове авто въехало в здание горсовета, есть пострадавший
Фото полиции

В Харькове в воскресенье утром автомобиль врезался в здание горсовета, водитель госпитализирован.

Как сообщает полиция области, около 7:50 в полицию поступила информация о том, что водитель автомобиля "Toyota" въехал в здание на площади Конституции.

 

В результате аварии 30-летний мужчина с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Пассажиров в транспортном средстве не было.

 

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

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Темы: ХарьковДТП
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