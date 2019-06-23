Из-за высказываний зама мэра Сум об ЛГБТ начали производство

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Воскресенье, 23 июня 2019, 13:34

По факту высказываний заместителя Сумского городского головы Максима Галицкого в Facebook относительно Марша равенства начато уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко на своей странице в соцсети.

"Один из заместителей Сумского городского головы накануне проведения Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества на своей странице в Фейсбук выразил свое видение этого события, в частности, отметил, что хотел бы видеть таких лиц в концлагерях", - написала она.

Сведения в ЕРДР внесены 23 июня по ч. 1 ст. 161 УК Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями.

Отмечается, что следствие поручено ГУ НП в Сумской области.

Украинская правда

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Темы: Сумы ЛГБТ прокуратура


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