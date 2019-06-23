Синоптики: Вечером Киев и Закарпатье ожидают дожди и шквалы

518 просмотров
Воскресенье, 23 июня 2019, 17:26

В Киеве до конца суток 23 июня ожидаются грозы и шквалы до 24 м / с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, в Закарпатской области днем и вечером 23 июня в местах прохождения сильных дождей и локальных сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек ожидаются быстротечные повышения уровней воды на 0,5 - 1,2 м.

В связи с погодными условиями 23 июня возможно формирование значительного склонного и местного стока, а также локальных селей. 

При этом 23-24 июня в Украине, кроме западных и Житомирской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, а 24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода Закарпатье


powered by lun.ua
Материалы по теме
Жара пока не спадает, но кое-где пройдут грозы 22 июня 2019, 15:40
Синоптики обещают жаркий уик-енд 21 июня 2019, 12:34
Жара станет допекать еще сильнее 20 июня 2019, 13:21
Все новости
Главные новости
Полицейского, который довел до комы соратника Гриценко, взяли под домашний арест
ПЦУ наказала двух сторонников Филарета
Полицейского, который спровоцировал ДТП с тремя погибшими, отпустили под залог
Пострадавших или задержанных во время Марша равенства нет – полиция
Все новости
еда

8 причин, почему петрушку стоит добавлять в свои блюда

Кино

7 успешных и 5 провальных фильмов

исследование

Столько в среднем тратит женщина, выбирая одежду на работу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів