Синоптики: Вечером Киев и Закарпатье ожидают дожди и шквалы

В Киеве до конца суток 23 июня ожидаются грозы и шквалы до 24 м / с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, в Закарпатской области днем и вечером 23 июня в местах прохождения сильных дождей и локальных сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек ожидаются быстротечные повышения уровней воды на 0,5 - 1,2 м.

В связи с погодными условиями 23 июня возможно формирование значительного склонного и местного стока, а также локальных селей.

При этом 23-24 июня в Украине, кроме западных и Житомирской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, а 24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.