Шахтеры перекрыли трассу на Донетчине: требуют выплаты 35 млн грн

В Донецкой области возле н.п.Угледар шахтеры перекрыли трассу, требуя выплатить 35 млн гривен задолженности по заработной плате.

Об этом заявил председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, сообщает "Громадське радіо".

По его данным, бастуют горняки на шахте "Южнодонбасская №1" и частично - на шахте им.Сургая.

"Люди в отчаянии продолжают перекрывать дорогу в Донецкой области. Специальные транспортные средства пропускают: пожарных, военных, "скорую". Пытаются частично пропускать автобусы и транспорт, в котором находятся дети", - отметил Волынец.

По его словам, в 8 утра в воскресенье они начали конференцию трудового коллектива, где приняли решение вступить в трудовой конфликт в связи с невыплатой заработной платы и сложным финансово-экономическим положением предприятия.

Забастовку горняки планируют продолжить 24 июня, добавил Волынец.