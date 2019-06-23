В храме ПЦУ в аннексированном Крыму оккупанты разобрали крышу
В Симферополе разобрали крышу Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, который перешел в Православную церковь Украины.
Об этом сообщил архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент, сообщает "Крым.Реалии".
"Строители, которые раннее огородили здание собора, сняли покрытие с крыши, говорят, что якобы делают ремонт. Но из-за этого в потолке храма пошли трещины, он просто может обвалиться", - сообщил Климент.
Он добавил, что ремонт крыши собора проводился в 2011 году.
"Тогда я отдал на это 25 тысяч гривен. Все было покрыто оцинкованной жестью, и в некоторых местах шифером", - отметил архиепископ.
18 июня стало известно, что в помещениях собора начали проводить строительные работы.
Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент сообщал, что "власти" Крыма требуют "освободить помещения" собора: российские "власти" направили предписание об освобождении помещений храма.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua