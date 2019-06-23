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В храме ПЦУ в аннексированном Крыму оккупанты разобрали крышу

Воскресенье, 23 июня 2019, 23:11

В Симферополе разобрали крышу Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, который перешел в Православную церковь Украины. 

Об этом сообщил архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент, сообщает "Крым.Реалии".

"Строители, которые раннее огородили здание собора, сняли покрытие с крыши, говорят, что якобы делают ремонт. Но из-за этого в потолке храма пошли трещины, он просто может обвалиться", - сообщил Климент. 

Он добавил, что ремонт крыши собора проводился в 2011 году.

"Тогда я отдал на это 25 тысяч гривен. Все было покрыто оцинкованной жестью, и в некоторых местах шифером", - отметил архиепископ. 

 
 

18 июня стало известно, что в помещениях собора начали проводить строительные работы.

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент сообщал, что "власти" Крыма требуют "освободить помещения" собора: российские "власти" направили предписание об освобождении помещений храма. 

Темы: КрымРосcияПравославная Церковь Украиныоккупация
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