В храме ПЦУ в аннексированном Крыму оккупанты разобрали крышу

В Симферополе разобрали крышу Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, который перешел в Православную церковь Украины.

Об этом сообщил архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент, сообщает "Крым.Реалии".

"Строители, которые раннее огородили здание собора, сняли покрытие с крыши, говорят, что якобы делают ремонт. Но из-за этого в потолке храма пошли трещины, он просто может обвалиться", - сообщил Климент.

Он добавил, что ремонт крыши собора проводился в 2011 году.

"Тогда я отдал на это 25 тысяч гривен. Все было покрыто оцинкованной жестью, и в некоторых местах шифером", - отметил архиепископ.

18 июня стало известно, что в помещениях собора начали проводить строительные работы.

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент сообщал, что "власти" Крыма требуют "освободить помещения" собора: российские "власти" направили предписание об освобождении помещений храма.