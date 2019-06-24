Киевский бронетанковый завод купил собственные запчасти за 9 млн

Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц ГП "Киевский бронетанковый завод" в присвоении средств через соглашения с ООО "Торговый дом "Партсет" по ремонту и закупки деталей к бронетранспортеров на 9,14 млн грн.

Об этом сообщают "Наши гроши" со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева.

Отмечается, что по данным следствия, в рамках оборонного заказа Министерство обороны заключило с "КБТО" соглашение на поставку армии бронетранспортеров БТР-3ДА.

Для этого, в начале июля 2018 года завод заключил договор подряда с "Торговый дом "Партсет" и на его выполнение под видом стендовых испытаний был проведен ремонт и косметическое восстановление 35-ти колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортеров, которые уже были в использовании.

Сообщается, что через четыре недели "КБТО" подписал с "Торговый дом "Партсет" теперь уже договор поставки комплектующих к БТР-3ДА на общую сумму 9,14 млн грн. "Во исполнение договора фирма поставила под видом новых запчастей комплектующие, которые были восстановлены перед тем на территории киевского завода. А именно - 35 колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортеров", - говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что кроме того, что комплектующие уже были в использовании, они еще и не соответствовали техническим требованиям и были поставлены по завышенным ценам.

В издании добавляют, что для перевода денег в наличные "Торговый дом "Партсет" отразил в налоговой отчетности приобретения товаров у предприятий с признаками "транзитности", а именно: ООО "ЛКО Групп", ООО "Каус", ООО "Дебаты", ООО "Скрол д".

В суде следователь ходатайствовал о доступе к банковским счетам "ТД" Партсет "в АО" Райффайзент Банк Аваль "в Киеве, и суд это ходатайство удовлетворил.

Сообщается, что с другого постановления Печерского райсуда Киева стало известно, что 6 июня ГБР провело обыски "КБТО", где нашло часть комплектующих, которые были закуплены по контракту с "ТД" Партсет ". Сейчас это оборудование арестовано.

Отмечается, что "ТД "Партсет" был зарегистрирован в Киеве в 2015 году как ООО "Оптималбуд". Нынешнее название фирма получила за два месяца до сделок с киевским оборонным предприятием.

По данным издания, тогда же ее владельцем стал Борис Рожановский, но через несколько недель фирму переписали на нынешнего ее владельца и директора Ивана Николенко, который прописан в столичном общежитии.

С ноября 2015 года руководит "КБТО" Вадим Шкавро, который ранее уже возглавлял завод в 2011-2013 годах.

Сообщается, что за 2018 года он задекларировал 1,03 млн грн. зарплаты, наличными сохраняет $30 тыс. Также Шкавро задекларировал, что одолжил у Владимира Махно $150 тыс.

Отмечается, что в ноябре 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по подозрению, что "КБТО" закупило для изготовления корпусов бронетранспортеров БТР-3ДА сталь низкого качества, за которую было уплачено ООО "Альфа Техно Импорт" 57,1 млн грн. Но после октября 2017 года судебный реестр не содержит ни одного упоминания о действиях НАБУ в этом деле.