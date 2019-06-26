Конституционный суд Молдовы ушел в отставку в полном составе

1893 просмотра
Среда, 26 июня 2019, 16:12

Конституционный суд Молдовы в среду, 26 июня, подал в отставку в полном составе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом решении сообщила пресс-служба суда.

Административные обязанности главы суда будет выполнять судья Вячеслав Запорожан, пока не изберут нового председателя.

"Властям будет сообщено о прекращении полномочий судей и вакантных местах в Конституционном суде, чтобы компетентные органы могли выбрать кандидатов", - сообщает пресс-служба.

Председатель суда Михай Поалелунжь подал в отставку еще 20 июня.

Напомним, 7-9 июня Конституционный суд Молдовы принял ряд решений, которые привели к политическому кризису в Молдове и фактическому двоевластию в стране.

В частности, суд признал неконституционным избрание руководства молдавского парламента и голосование за новое правительство. Также он временно отстранил президента Додона, чтобы и.о. премьера по версии Демпартии Павел Филип мог назначить досрочные выборы.

Впоследствии под давлением общественности и политиков суд решил отменить эти противоречивые решения.

Однако это не удовлетворило новую власть Молдовы: премьер Майя Санду призвала всех судей суда подать в отставку.

Эксперты Венецианской комиссии пришли к выводу, что в Молдове не было оснований для роспуска парламента, а Конституционный суд нарушил свои процедуры и ни руководствовался Конституцией при принятии решений.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Молдова суд Конституция отставка


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Молдове попытались оправдать голос за возвращение РФ в ПАСЕ 25 июня 2019, 14:06
В новом правительстве Молдовы произошла первая отставка 24 июня 2019, 08:39
Венецианская комиссия признала неконституционным отстранения Додона от власти 21 июня 2019, 15:45
Все новости
Главные новости
ГБР проводит десятки обысков у служащих Минобороны: махинации на закупках
Стали известны номера партий в бюллетене
Правительство поддержало назначение 8 глав ОГА, которые предлагал Зеленский
В Станице Луганской началось разведение сил – штаб ООС
Все новости
мнение

Ученые приблизились к пониманию природы аутизма

здоровье

Что способные сделать лишь 2 часа на улице с нашим организмом

психология

9 крупнейших ошибок языка тела, которые мы допускаем на свидании

Поиск по сайту
Архив
Весь архів