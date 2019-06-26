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7 национальных делегаций объявили демарш в ПАСЕ из-за возвращения России

Среда, 26 июня 2019, 19:15
7 национальных делегаций объявили демарш в ПАСЕ из-за возвращения России

Представители 7 государств-членов Совета Европы в ее парламентской ассамблеи объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.

"Безусловное восстановления прав российской делегации без выполнения ни одной из многочисленных требований Ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и ее уставу. Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, к отравлениям, не соблюдает права своих граждан и стремится дестабилизировать демократии в Европе", - говорится в документе, зачитанном в зале после завершения дебатов.

Данное заявление, совместно подписанное делегациями Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, зачитала представительница латвийской делегации в ПАСЕ Линда Озола.

"Будущее Совета Европы находится под угрозой в целом, поскольку Совет Европы теряет доверие людей, которых он защищает", - заявил он.

Эти 7 стран объявили о совместных действиях в ПАСЕ во время "беспрецедентного кризиса доверия (в Совете Европы), который был создан на этой неделе".

"Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях", - говорится в совместном документе.

"Мы желаем удачи новоизбранному Генеральному секретарю и надеемся, что она найдет способ решения этого беспрецедентного кризиса доверия, который был создан на этой неделе", - говорится в заявлении.

Украинские депутаты, как и планировали, оставляют ПАСЕ как минимум до конца текущей сессии, но не все другие парламентарии согласились на такой шаг из-за важной резолюции, которая будет рассматриваться в четверг. "Мы взвешивали возможность, но решили остаться, чтобы голосовать по резолюции по Борису Немцову", - пояснил один из собеседников Европейской правды.

В среду вечером Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

Темы: ПАСЕРосcия
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