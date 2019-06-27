Убийство журналиста Сергиенко: суд отпустил фигурантов дела под домашний арест

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Четверг, 27 июня 2019, 04:18

Суд отпустил под домашний арест фигурантов дела об убийстве журналиста Василия Сергиенко Романа Недибалюка и Виктора Горбенко.

Об этом в Facebook сообщила адвокат Евгения Закревская.

Напомним:

  • Журналист и общественный активист Василий Сергиенко был похищен в Корсунь-Шевченковский Черкасской области во дворе собственного дома. На следующий день его тело нашли в лесу в Корсунь-Шевченковском районе со следами пыток, с пакетом на голове, с многочисленными ножевыми ранениями, закованным в наручники.
  • В организации похищения, пытках и убийстве Сергиенко подозревают Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко, Валентина Завражина, Максима Русина и Романа Недибалюка, которых задерживали в течение 2015-2017 годов.
  • В июле 2017 года прокуратура Черкасской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей похищения и убийства.

Украинская правда

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Темы: СМИ убийство суд


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