Начало недели будет более теплым, но не жарким
В Украине в период с 29 июня по 3 июля жара отступит, местами пройдут дожди с грозами, температура выше отметки в 30° поднимется только в южных областях.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.
29 июня облачно с прояснениями. На Левобережье местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 8-13°, днем 17-22°; в южной части ночью 12-17°, днем 22-27°.
Аналогичная погода сохранится 30 июня и 1 июля на Левобережье, днем 1 июля в западных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с.
Температура 30 июня ночью 9-14°, в Карпатах 5-10°, днем 20-25°, в западных областях - 24-29°; 1 июля ночью 12-17°, днем в западной части - 26-31°, на остальной территории страны - 23-28°.
2 июля ночью в западных, северных и восточных областях, днем в Украине, кроме южных областей, 3 июля в южной части местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-19°, днем 2 июля 25-31°, на юге до 34°.
3 июля синоптики прогнозируют 20-26°, в южных областях местами 30-32°.
В Киеве 29 июня облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем около 20°. По области днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Порывы ветра местами достигнут 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°.
30 июня и 1 июля переменная облачность, осадков не предвидится. Температура 30 июня ночью 9-14°, днем 20-25°; 1 июля ночью 12-17°, днем 26-31°.
Во вторник, 2 июля, в Киеве и области ожидается кратковременный дождь, местами грозы. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.
3 июля - без осадков, температура 21-26°.
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