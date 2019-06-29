Начало недели будет более теплым, но не жарким

616 просмотров
Суббота, 29 июня 2019, 09:32

В Украине в период с 29 июня по 3 июля жара отступит, местами пройдут дожди с грозами, температура выше отметки в 30° поднимется только в южных областях.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

 

29 июня облачно с прояснениями. На Левобережье местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем ​​17-22°; в южной части ночью 12-17°, днем ​​22-27°.

Аналогичная погода сохранится 30 июня и 1 июля на Левобережье, днем ​​1 июля в западных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с.

 

Температура 30 июня ночью 9-14°, в Карпатах 5-10°, днем ​​20-25°, в западных областях - 24-29°; 1 июля ночью 12-17°, днем ​​в западной части - 26-31°, на остальной территории страны - 23-28°.

 

2 июля ночью в западных, северных и восточных областях, днем ​​в Украине, кроме южных областей, 3 июля в южной части местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-19°, днем 2 июля 25-31°, на юге до 34°.

 

3 июля синоптики прогнозируют 20-26°, в южных областях местами 30-32°.

 

В Киеве 29 июня облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем ​​около 20°. По области днем ​​местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Порывы ветра местами достигнут 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем ​​17-22°.

30 июня и 1 июля переменная облачность, осадков не предвидится. Температура 30 июня ночью 9-14°, днем ​​20-25°; 1 июля ночью 12-17°, днем ​​26-31°.

Во вторник, 2 июля, в Киеве и области ожидается кратковременный дождь, местами грозы. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

3 июля - без осадков, температура 21-26°.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
На День Конституции обещают грозы, град и шквалы 28 июня 2019, 09:12
Из-за непогоды на Киевщине один человек погиб, двое ранены 27 июня 2019, 17:10
Штормовое предупреждение: на Украину надвигается циклон Ottо 27 июня 2019, 14:19
Все новости
Главные новости
Волкер о предложении России освободить моряков: Это была ловушка
Верховный Суд отклонил апелляцию ЦИК на участие Саакашвили в выборах
"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании
Коломойскому нравится решение Барышевского суда по Рожковой
Все новости
еда

Абрикосы: какова их питательная ценность и чем они полезны для здоровья

еда

Бутерброд с колбасой лучше не есть

безопасность

Укусы змей: как предотвратить и лечить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів