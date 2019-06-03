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Политсила Порошенко возглавляет антирейтинг партий – опрос

Понедельник, 3 июня 2019, 13:25

Политсила бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" возглавляет антирейтинг партий в Украине.

Об этом говорится в результатах Роллингов опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Отмечается, что партию Порошенко не поддерживают 48,1% респондентов.

Также сообщается, что в тройке антирейтинга находятся политсила "Оппозиционный блок - За жизнь", которую не поддерживают 21,9% респондентов, и ВО "Батькивщина" - 16,1%.

 
Инфографика ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ МОНИТОРИНГ

Роллинговое исследования электоральных ориентаций населения Украины было проведено в период с 15 по 31 мая. Всего по Украине было опрошено 2100 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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Напомним:

  • Согласно опросу, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в период с 16 по 21 мая, за партию "БПП" не проголосовали бы 51,9% опрошенных.
  • Как сообщалось, пятый президент Петр Порошенко скорее всего возглавит список своей обновленной партии "Европейская солидарность", но, по словам его партийцев, должен стать не депутатом, а "отцом нации".

Украинская правда

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Темы: Порошенкопартиисоциологияопрос
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