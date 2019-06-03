Зеленский готовит новое наказание за незаконное обогащение, уже согласовали с МВФ

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время президент Владимир Зеленский внесет в ВР проект закона об ответственности за незаконное обогащение.

Об этом он рассказал в кулуарах парламента 3 июня.

"Я надеюсь, что этот проект закона (об ответственности за незаконное обогащение - УП), или сегодня, или завтра будет внесен в Раду. Этот законопроект гораздо шире, чем те, которые нарабатывались, он не ограничивается только уголовной ответственностью, туда включены вопросы гражданско-правовой ответственности, так как это комплексный законопроект ", - сказал Стефанчук.

"Вопрос внесения в процессуальные кодексы, в отдельные законы, касающиеся судоустройства, то есть, мы уже разрабатываем комплексный проект, который, я надеюсь, может быть, сегодня или завтра внесен в Раду", - сообщил представитель Зеленского.

Также, по его словам, президентскую инициативу согласовали с МВФ и Всемирным банком.

Стефанчук добавил, что надеется на сотрудничество с комитетом ВР и Радой.

По его словам, сейчас парламент неэффективен и блокирует президентские инициативы.

Напомним: