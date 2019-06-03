Зеленский готовит новое наказание за незаконное обогащение, уже согласовали с МВФ

2566 просмотров
Понедельник, 3 июня 2019, 13:27

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время президент Владимир Зеленский внесет в ВР проект закона об ответственности за незаконное обогащение.

Об этом он рассказал в кулуарах парламента 3 июня.

"Я надеюсь, что этот проект закона (об ответственности за незаконное обогащение - УП), или сегодня, или завтра будет внесен в Раду. Этот законопроект гораздо шире, чем те, которые нарабатывались, он не ограничивается только уголовной ответственностью, туда включены вопросы гражданско-правовой ответственности, так как это комплексный законопроект ", - сказал Стефанчук.

"Вопрос внесения в процессуальные кодексы, в отдельные законы, касающиеся судоустройства, то есть, мы уже разрабатываем комплексный проект, который, я надеюсь, может быть, сегодня или завтра внесен в Раду", - сообщил представитель Зеленского.

Также, по его словам, президентскую инициативу согласовали с МВФ и Всемирным банком.

Стефанчук добавил, что надеется на сотрудничество с комитетом ВР и Радой.

По его словам, сейчас парламент неэффективен и блокирует президентские инициативы.

Напомним:

  • 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

Алена Мазуренко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Верховная Рада Зеленский законодательство Администрация президента


powered by lun.ua
Материалы по теме
Парубий о законе об импичменте под Зеленского: Некоторые законодательные инициативы удивляют 3 июня 2019, 12:36
В новую Верховную Раду проходят 4 партии – опрос 3 июня 2019, 11:01
НАПК проверило всех нардепов, но наказать нарушителей не может 3 июня 2019, 10:41
Все новости
Главные новости
Баканов готов возглавить СБУ, а декларацию пока не покажет
Зеленский дал СБУ две недели и напомнил главе, что они уже не только друзья
Парубий о законе об импичменте под Зеленского: Некоторые законодательные инициативы удивляют
Ярош сказал, с кем пойдет на выборы
Все новости
Опыт

История семейного врача, который успел поработать в Африке, Казахстане и России

Фото

Как украинский художник привлекает внимание к спасению животных

еда

10 специй, которые помогут похудеть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів