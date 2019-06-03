Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский готовит новое наказание за незаконное обогащение, уже согласовали с МВФ

Понедельник, 3 июня 2019, 13:27

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время президент Владимир Зеленский внесет в ВР проект закона об ответственности за незаконное обогащение.

Об этом он рассказал в кулуарах парламента 3 июня.

"Я надеюсь, что этот проект закона (об ответственности за незаконное обогащение - УП), или сегодня, или завтра будет внесен в Раду. Этот законопроект гораздо шире, чем те, которые нарабатывались, он не ограничивается только уголовной ответственностью, туда включены вопросы гражданско-правовой ответственности, так как это комплексный законопроект ", - сказал Стефанчук.

"Вопрос внесения в процессуальные кодексы, в отдельные законы, касающиеся судоустройства, то есть, мы уже разрабатываем комплексный проект, который, я надеюсь, может быть, сегодня или завтра внесен в Раду", - сообщил представитель Зеленского.

Также, по его словам, президентскую инициативу согласовали с МВФ и Всемирным банком.

Стефанчук добавил, что надеется на сотрудничество с комитетом ВР и Радой.

По его словам, сейчас парламент неэффективен и блокирует президентские инициативы.

Напомним:

  • 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Верховная РадаЗеленскийзаконодательствоАдминистрация президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Верховная Рада
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Депутаты изменили процедуру банкротства на время военного положения
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: