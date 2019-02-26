КС ОТМЕНИЛ СТАТЬЮ О НЕЗАКОННОМ ОБОГАЩЕНИЯ - ИСТОЧНИКИ

Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

Об этом "Украинской правде" сообщили четыре независимых друг от друга источника.

Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния. Тогда как законодательство возлагает бремя доказывания исключительно на обвинения.

12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял парламентарий от "Народного фронта" Павел Пинзеник.

Подписи под представлением также поставили Дмитрий Колесников и Игорь Шурма от "Оппозиционного блока", Максим Поляков и Евгений Дейдей от "Народного фронта", Антон Киссе от "Видродження" и другие.

Согласно расписанию КС, заседание по статье 368-2 действительно должно было состояться 26 февраля. Однако пресс-служба суда не подтверждает и не опровергает информацию о результатах заседания, пока решение не будет обнародовано.

Адвокат, которые представлял депутатов в суде, в также не стал комментировать УП информацию о решении суда. По его словам, оно должно быть опубликовано 27 февраля.

Напомним: