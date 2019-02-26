КС ОТМЕНИЛ СТАТЬЮ О НЕЗАКОННОМ ОБОГАЩЕНИЯ - ИСТОЧНИКИ
Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
Об этом "Украинской правде" сообщили четыре независимых друг от друга источника.
Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.
В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния. Тогда как законодательство возлагает бремя доказывания исключительно на обвинения.
12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял парламентарий от "Народного фронта" Павел Пинзеник.
Подписи под представлением также поставили Дмитрий Колесников и Игорь Шурма от "Оппозиционного блока", Максим Поляков и Евгений Дейдей от "Народного фронта", Антон Киссе от "Видродження" и другие.
Согласно расписанию КС, заседание по статье 368-2 действительно должно было состояться 26 февраля. Однако пресс-служба суда не подтверждает и не опровергает информацию о результатах заседания, пока решение не будет обнародовано.
Адвокат, которые представлял депутатов в суде, в также не стал комментировать УП информацию о решении суда. По его словам, оно должно быть опубликовано 27 февраля.
Напомним:
- Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС по исполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
- Национальное антикоррупционное бюро расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Самое тяжкое предусмотрено наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
- Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.
- Кроме того, дела о возможном незаконном обогащении открыты в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко, заместителя председателя Службы безопасности Павла Демчины.