КС ОТМЕНИЛ СТАТЬЮ О НЕЗАКОННОМ ОБОГАЩЕНИЯ - ИСТОЧНИКИ

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Вторник, 26 февраля 2019, 18:20

Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

Об этом "Украинской правде" сообщили четыре независимых друг от друга источника.

Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния. Тогда как законодательство возлагает бремя доказывания исключительно на обвинения.

12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял парламентарий от "Народного фронта" Павел Пинзеник.

Подписи под представлением также поставили Дмитрий Колесников и Игорь Шурма от "Оппозиционного блока", Максим Поляков и Евгений Дейдей от "Народного фронта", Антон Киссе от "Видродження" и другие.

Согласно расписанию КС, заседание по статье 368-2 действительно должно было состояться 26 февраля. Однако пресс-служба суда не подтверждает и не опровергает информацию о результатах заседания, пока решение не будет обнародовано.

Адвокат, которые представлял депутатов в суде, в также не стал комментировать УП информацию о решении суда. По его словам, оно должно быть опубликовано 27 февраля.

Напомним:

  • Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС по исполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
  • Национальное антикоррупционное бюро расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Самое тяжкое предусмотрено наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
  • Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.
  • Кроме того, дела о возможном незаконном обогащении открыты в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко, заместителя председателя Службы безопасности Павла Демчины.

Украинская правда

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Темы: декларации суд


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