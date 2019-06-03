Пинчук тайком ездит в АП к Зеленскому – СМИ
Вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского.
Об этом 3 июня сообщают журналисты "Схемы: коррупция в деталях".
"Около 19 часов вечера пятницы автомобиль олигарха уехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения", - отметили журналисты.
Также авто сопровождения Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот АП Зеленского замечали во вторник 28 мая.
Отмечается, что "Схемы" отправили запрос на имя президента Зеленского и Пинчуку с просьбой объяснить, какой темы касались встречи, и каких договоренностей удалось достичь.
Указано, что редакция опубликует их, как только появится ответ.
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Напомним:
- 3 июня президент Владимир Зеленский вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.
- Накануне выборов Пинчук занимал нейтральную позицию и публично не поддерживал ни одного кандидата.