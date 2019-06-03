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Пинчук тайком ездит в АП к Зеленскому – СМИ

Понедельник, 3 июня 2019, 14:10

Вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского.

Об этом 3 июня сообщают журналисты "Схемы: коррупция в деталях".

"Около 19 часов вечера пятницы автомобиль олигарха уехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения", - отметили журналисты.

 

Также авто сопровождения Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот АП Зеленского замечали во вторник 28 мая.

Отмечается, что "Схемы" отправили запрос на имя президента Зеленского и Пинчуку с просьбой объяснить, какой темы касались встречи, и каких договоренностей удалось достичь. 

 

Указано, что редакция опубликует их, как только появится ответ.

 
Машина охраны Кучмы во дворе АП 28 мая
 
Авто сопровождения Пинчука у ворот АП 28 мая

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Напомним:

  • 3 июня президент Владимир Зеленский вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.
  • Накануне выборов Пинчук занимал нейтральную позицию и публично не поддерживал ни одного кандидата.

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Темы: ЗеленскийАдминистрация президентаПинчуколигархипрезидент
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