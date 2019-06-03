Зеленский вернул в Минские переговоры Кучму

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Понедельник, 3 июня 2019, 13:27

Президент Владимир Зеленский вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.

Об этом он сказал на брифинге 3 июня.

Глава государства рассказал, что встречался с партнерами из США, Германии, Франции и других стран Евросоюза и обсуждал очень важный вопрос для каждого украинца - прекращение войны на Донбассе.

"У нас есть общая позиция. Это возобновление переговоров по поводу Донбасса в нормандской формате и разблокировка Минского процесса. Уже 5 июня будет трехсторонняя встреча (в Минске -ред.) Во главе - я очень хотел и старался, чтобы это был профессиональный человек, которого уважают в Украине и в мире - с Леонидом Даниловичем Кучмой ", - сказал Зеленский.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Кучма Минские соглашения


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