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Украина экстрадирует в Польшу насильника-убийцу – прокуратура

Понедельник, 3 июня 2019, 18:06

Украина экстрадирует в Польшу гражданина Грузии, подозреваемого в изнасиловании и убийстве гражданки Польши.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что отдел международного сотрудничества прокуратуры города Киева провел экстрадиционную проверку, по результатам которой Генеральной прокуратурой было принято решение о выдаче 39-летнего злоумышленника Республике Польша.

Однако постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда решение об экстрадиции было отменено.

Прокуратура города Киева опротестовала это решение, а 3 июня Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу об отмене решения районного суда.

В настоящее время принимаются меры по выполнению решения об экстрадиции беглеца в Республику Польша, отмечают в прокуратуре.

Напомним:

  • Преступника, которого разыскивал за убийство гражданки Польши Интерпол, задержали в Киеве в результате международной спецоперации в ноябре 2018 года.
 

Украинская правда

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Темы: Польшакриминал
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