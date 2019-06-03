Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о конфискации незаконных активов чиновников и наказании за приобретение таких активов.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов" 3 июня зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Проект предполагает дополнение Криминального Кодекса статьей 368-5, согласно которой незаконное обогащение наказывается "лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".

Зеленский предлагает наказывать госслужащих за активы, стоимость которых превышает доход на более чем 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - 204 тыс. грн).

Предыдущая статья, отмененная Конституционным судом, предусматривала наказание для тех, у кого разница между доходами и состоянием составляла тысячу необлагаемых минимумов (17 тыс. грн).

Кроме того, в отмененной версии незаконными считались активы, "законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами". По мнению Конституционного суда, это противоречило презумпции невиновности. В проекте, который внес Зеленский, такой фразы нет.

Также предложение президента отличается от предыдущей нормы тем, что предусматривает единую степень тяжести этого преступления. В то время как раньше наказание было разным: до двух лет - для служащих, от двух до пяти - для тех, кто занимает ответственное положение, и от 5 до 10 - особо ответственное положение. Во всех случаях также была предусмотрена конфискация имущества.

Напомним:

По словам представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука, проект закона не ограничивается только уголовной ответственностью, туда включены вопросы гражданско-правовой ответственности.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.





