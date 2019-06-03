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Украина пробилась в четвертьфинал Чемпионата мира

Понедельник, 3 июня 2019, 20:31
Фото: shutterstock

Сборная Украины (U-20) пробилась в четвертьфинал юниорского Чемпионата мира по футболу, который проходит в Польше.

В понедельник, 3 июня, украинцы в 1/8 финала со счетом 4: 1 разгромили команду Панамы.

Украинская команда полностью переиграла своего соперника в первом тайме.

На 23-й минуте счет в матче был открыт. После паса от Юхима Конопли Данило Сикан пробил низом, и мяч попал в штангу и залетел в ворота - 1: 0.

На 41-й минуте украинцы забили второй гол. После подачи углового ошибся вратарь панамцев, и Денис Попов ударом головой с метра забивает свой третий гол на турнире - 2:0.

Через 4 минуты Сикан оформил дубль. Опять после паса от Конопли Данило пробил мимо вратаря сборной Панамы - 3:0.

На старте второго тайма панамцы один мяч отыграли: Андрея Лунина пробил Мануэль Волкер после ошибки защитников - 3:1.

В последующие минуты матча украинцы имели еще несколько возможностей, чтобы увеличить счет, но забили сине-желтые только в конце поединка. На 83-й минуте Сергей Булеца ударом метров с 11-ти пробил в угол ворот сборной Панамы - 4:1.

В четвертьфинале Чемпионата мира 7 июня сборная Украины в городе Лодзь будет играть с командой Колумбии. В 1/8 финала турнира Колумбия в серии послематчевых пенальти победила Новую Зеландию.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футбол
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