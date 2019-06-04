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Первый заместитель главы АП рассказал, как работается Зеленскому

Вторник, 4 июня 2019, 09:18
Первый заместитель главы АП рассказал, как работается Зеленскому

Президент Владимир Зеленский приезжает на работу до 8 утра, а уезжает из Администрации президента после 22:00.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил первый заместитель главы АП Сергей Трофимов.

"В 8:30 мы все на работе, чтобы в 9:00 могли полноценно работать. Президент приезжает раньше, он еще в спортзал заходит. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас. Первые дни мы засиживались до 1-2 ночи. Сейчас заканчиваем где-то в 22:00", - рассказал он.

По словам Трофимова, Зеленский проводит ежедневные совещания со своими подчиненными.

"На второй день после назначения у нас было аппаратное совещание, где были все заместители, руководители департаментов. Мы только включаемся в процесс. У Владимира Александровича есть стратегические совещания. Они в первую очередь проходят при участии первого помощника и с главой АП", - рассказал Трофимов.

Он отметил, что есть еще и ежедневные "неформальные совещания с участием первого помощника, главы Администрации и всех заместителей".

"Мы говорим там о всех вопросах, их просто миллион. Мы обсуждали роспуск Рады, закупки ЦИК, есть вопросы по главам ОГА и пошло-поехало, какие-то кадровые вопросы. Задач очень много", - сказал Трофимов.

Он добавил, что в команде президента "нет проблемы общаться всем вместе, собираться вместе и обмениваться информацией".

"Все докладывают президенту по своей зоне ответственности, но все решения принимает самостоятельно президент, слушая все стороны. Я бы сейчас не говорил о каком-то жестком устоявшемся графике, ведь мы только запускаем процесс", - рассказал первый заместитель главы АП.

На вопрос, комфортно ли Зеленскому на новой должности, Трофимов ответил:

"Он очень ответственный человек. Я знаю его больше 10 лет. Ему очень важно доверие людей. Он никогда не подводил и очень дорожит доверием. Сейчас Владимир Александрович весь в работе, он очень занят, решает сложные задачи. Насколько это удобно – тяжело сказать. Это большая нагрузка, ответственность и мужество с его стороны", - подытожил первый замглавы АП.

Читайте больше в интервью Трофимова: На Банковой атмосфера вытягивает все силы, и ты здесь находишься в вакууме

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийАдминистрация президента
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