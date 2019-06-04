Зеленский в Брюсселе не даст поставить ни одного вопроса – журналист

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Вторник, 4 июня 2019, 11:38

Во время первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель международные журналисты не смогут задать ему вопросы.

Об этом сообщил собственный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

Журналист отметил тот факт, что Зеленский не собирается давать совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, а только сделает совместное заявление с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Также Йозвяк пишет, что Зеленский может не отвечать на вопросы во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Первый визит в Брюссель президента Украины и никакой возможности для СМИ задать вопрос?", - отметил журналист.

Напомним:

  • 4-5 июня президент Зеленский осуществляет первую официальную зарубежную поездку в Брюссель.
  • В июне Зеленский также планирует посетить Берлин.

Украинская правда

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Темы: Зеленский ЕС НАТО


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