Зеленский поедет в Берлин в июне – МИД

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Четверг, 30 мая 2019, 15:57

Президент Владимир Зеленский посетит Берлин, скорее всего, во второй половине июня.

Об этом сообщил замминистра иностранных дел Василий Боднар Укринформу.

"Скорее всего, это будет во второй половине июня. Вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться сегодня в рамках встречи президента с министрами иностранных дел Германии и Франции", - сказал Боднар.

Напомним:

  • На следующей неделе президент Зеленский посетит Брюссель, где встретится с главой Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.
  • Президентская делегация США, посетив инаугурацию Владимира Зеленского, обсудила с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом возможность проведения телефонных переговоров или встречи с Зеленским.

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Темы: Зеленский Германия дипломатические отношения


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