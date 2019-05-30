Зеленский поедет в Берлин в июне – МИД

Президент Владимир Зеленский посетит Берлин, скорее всего, во второй половине июня.

Об этом сообщил замминистра иностранных дел Василий Боднар Укринформу.

"Скорее всего, это будет во второй половине июня. Вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться сегодня в рамках встречи президента с министрами иностранных дел Германии и Франции", - сказал Боднар.

Напомним: