Зеленский поедет в Берлин в июне – МИД
1120 просмотров
Четверг, 30 мая 2019, 15:57
Президент Владимир Зеленский посетит Берлин, скорее всего, во второй половине июня.
Об этом сообщил замминистра иностранных дел Василий Боднар Укринформу.
"Скорее всего, это будет во второй половине июня. Вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться сегодня в рамках встречи президента с министрами иностранных дел Германии и Франции", - сказал Боднар.
Напомним:
- На следующей неделе президент Зеленский посетит Брюссель, где встретится с главой Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.
- Президентская делегация США, посетив инаугурацию Владимира Зеленского, обсудила с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом возможность проведения телефонных переговоров или встречи с Зеленским.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua