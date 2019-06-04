У Зеленского хотят, чтобы декларации руководителей спецслужб и АП были доступны

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Вторник, 4 июня 2019, 15:12

В Администрации президента готовят законопроект о переформатировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, законопроектом предлагается обнародовать декларации руководителей спецорганов и АП.

Об этом на брифинге 4 июня, заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

"Кроме вопросов перезагрузки НАПК, есть необходимость изменить структуру управления. Сегодня это коллегиальный орган из 5 членов НАПК, предполагается, что будет один руководитель НАПК, предусматривается введение аудита этого органа", - сказал он о президентском законопроекте.

"Есть другие нюансы, например, декларации представителей гражданского общества, международных экспертов... плюс вернуть к субъектам декларирования руководителей Администрации президента, возможно, расширить круг декларантов, которые касаются органов власти. Несколько сузить перечень субъектов декларирования в отношении тех, кто не представляет большой общественной опасности, в отношении которых коррупционных рисков немного", - добавил он.

Также Рябошапка рассказал о разработке правовой нормы о доступе к декларациям руководства спецслужб.

"Например, новый закон мог бы предполагать, что декларации руководства спецслужб, которые назначаются указом президента и являются открытыми документами, здесь нет особой необходимости скрывать декларации, поэтому руководство специальных органов должно подавать декларации, а соответственно работники под прикрытием, очевидно, что нет", - пояснил заместитель главы АП.

По его словам, на следующей неделе законопроект у президента доработают и внесут в Верховную Раду.

Рабошапка заявил, что действующее руководство НАПК не дает результатов и является ангажированным.

Напомним:

  • Назначенный на должность президентом первый заместитель председателя СБУ, который сейчас исполняет обязанности главы ведомства Иван Баканов заявил, что пока не должен подавать свою декларацию.
  • Декларации главы Администрации президента Петра Порошенко Игоря Райнина доступны на сайте НАПК.
  • Также свободный доступ и к декларации заместителя Райнина - Алексея Филатова.
  • В то же время, новоназначенный глава АП Андрей Богдан декларации не подавал.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Зеленский НАПК декларации законодательство Верховная Рада


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